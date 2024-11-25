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В Украине стартует первый этап запуска Единого реестра домашних животных

13:13, 25 ноября 2024
В рамках первого этапа ветеринарным врачам открыли авторизацию.
В Украине стартует первый этап запуска Единого реестра домашних животных
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В Украине стартовал первый этап запуска Единого государственного реестра домашних питомцев. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

В частности, в рамках первого этапа ветеринарным врачам открыли авторизацию.

«Единственный государственный реестр домашних животных – это государственный реестр на платформе «Дія. Engine». Здесь будут храниться данные о котах, собаках и хорьках: прозвище и описание животного, информация о вакцинации и биостерилизации, контакты владельцев или держателей, а также другие существенные для здоровья животных данные», - указал министр.

Цель реестра – помочь эффективнее предотвращать распространение опасных болезней, гармонизировать с европейским украинское законодательство по обращению с животными, формировать культуру ответственных владельцев, которые должным образом заботятся о своих любимцах, напомнил Коваль.

Реестр будет введен в два этапа.

В частности, на первом этапе Минагрополитики сосредоточится на привлечении ветеринарных клиник и врачей для работы с платформой.

Ветврачи должны подать заявку в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Для этого руководитель ветеринарного учреждения заполняет заявление в кабинете в Реестре. Госпродпотребслужба в течение 10 рабочих дней проверяет предоставленные данные, согласовывает или отклоняет заявление и посылает уведомление о результате рассмотрения на электронную почту заявителя.

После подтверждения авторизации руководитель ветеринарного учреждения сможет внести в Реестр данные о ветеринарных врачах, которые будут непосредственно регистрировать животных в реестре. После этого ветврачи-агенты по регистрации должны зайти в свои кабинеты в Реестре и дозаполнить данные о себе.

После авторизации ветеринарное учреждение с официальным стартом второго этапа запуска Реестра будет готово приступить к регистрации домашних животных. О кампании по регистрации животных Минагрополитики объявит дополнительно.

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Минагрополитики животные

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