На президентских выборах в Румынии лидирует Келин Георгеску

В лидеры на выборах вышел ультранационалистический кандидат Келин Георгеску.

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На президентских выборах в Румынии лидирует ультранационалистический кандидат Келин Георгеску, а второе место занимает действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Румынии.

По подсчетам 99,65% голосов избирателей, результаты голосования выглядят так:

Келин Георгеску набирает 22,86%;

Марчел Чолаку – 19,22%;

Елена Ласкони – 19,13%;

Джордже Симион – 13,87%;

Николае Чуке – 8,81%;

Мирча Геоане – 6,32%;

Хунор Келемен – 4,53%;

Кристиан Дьяконеску – 3,11%;

Кристиан Терхеш – 1,03%.

По данным Politico, Келин Георгеску проводил кампанию, направленную на уменьшение зависимости Румынии от импорта, поддержку фермеров и увеличение внутреннего производства продуктов питания и энергии.