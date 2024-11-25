На президентских выборах в Румынии лидирует Келин Георгеску

На президентских выборах в Румынии лидирует ультранационалистический кандидат Келин Георгеску, а второе место занимает действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Румынии.
По подсчетам 99,65% голосов избирателей, результаты голосования выглядят так:
Келин Георгеску набирает 22,86%;
Марчел Чолаку – 19,22%;
Елена Ласкони – 19,13%;
Джордже Симион – 13,87%;
Николае Чуке – 8,81%;
Мирча Геоане – 6,32%;
Хунор Келемен – 4,53%;
Кристиан Дьяконеску – 3,11%;
Кристиан Терхеш – 1,03%.
По данным Politico, Келин Георгеску проводил кампанию, направленную на уменьшение зависимости Румынии от импорта, поддержку фермеров и увеличение внутреннего производства продуктов питания и энергии.