На президентських виборах у Румунії лідирує Келін Георгеску

На президентських виборах у Румунії всупереч прогнозам лідирує ультранаціоналістичний кандидат Келін Георгеску, а другу сходинку посідає чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку. Георгеску набрав вже 22,86% голосів. Про це повідомляє Центральна виборча комісія Румунії.
За підрахунками 99,65% голосів виборців, результати голосування виглядають так:
За даними Politico, Келін Георгеску проводив кампанію, спрямовану на зменшення залежності Румунії від імпорту, підтримку фермерів і збільшення внутрішнього виробництва продуктів харчування та енергії.
Нагадаємо, що у неділю, 24 листопада, у Румунії відбувся перший тур президентських виборів.
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