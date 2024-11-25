На президентських виборах у Румунії лідирує Келін Георгеску

Попри прогнози, у лідерах на виборах — ультранаціоналістичний кандидат Келін Георгеску.

На президентських виборах у Румунії всупереч прогнозам лідирує ультранаціоналістичний кандидат Келін Георгеску, а другу сходинку посідає чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку. Георгеску набрав вже 22,86% голосів. Про це повідомляє Центральна виборча комісія Румунії.

За підрахунками 99,65% голосів виборців, результати голосування виглядають так:

Келін Георгеску набирає 22,86%;

Марчел Чолаку – 19,22%;

Єлена Ласконі – 19,13%;

Джордже Сіміон – 13,87%;

Ніколає Чуке – 8,81%;

Мірча Геоане – 6,32%;

Хунор Келемен – 4,53%;

Крістіан Дяконеску – 3,11%;

Крістіан Терхеш – 1,03%.

За даними Politico, Келін Георгеску проводив кампанію, спрямовану на зменшення залежності Румунії від імпорту, підтримку фермерів і збільшення внутрішнього виробництва продуктів харчування та енергії.

Нагадаємо, що у неділю, 24 листопада, у Румунії відбувся перший тур президентських виборів.

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