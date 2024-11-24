У Румунії проходять вибори президента

Стартував перший тур голосування.

У неділю, 24 листопада, громадяни Румунії беруть участь у голосуванні на виборах президента країни. Стартував перший тур голосування. Про це пише Digi24.

Виборчі дільниці відчинились о 07:00 за місцевим часом і закриються о 21:00. Офіційно зареєстровано трохи більше 19 млн виборців. Всього відкрито майже 18 970 виборчих дільниць.

У першому турі президентських виборів до бюлетенів для голосування внесено 14 імен, однак один з кандидатів – колишній прем’єр-міністр Румунії Людовік Орбан – вирішив зняти свою кандидатуру і закликав своїх прихильників підтримати лідерку правоцентристського опозиційного Союзу порятунку Румунії (USR) Єлену Ласконі.

За даним соцопитувань, лідируют лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.

Чинний президент Клаус Йоганніс був президентом протягом останніх 10 років і не може балотуватися на третій термін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.