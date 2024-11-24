В Румынии проходят выборы президента

Стартовал первый тур голосования.

В воскресенье, 24 ноября, граждане Румынии принимают участие в голосовании на выборах президента страны. Стартовал первый тур голосования. Об этом пишет Digi24.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и закроются в 21:00. Официально зарегистрировано чуть более 19 млн избирателей. Всего открыто около 18 970 избирательных участков.

В первом туре президентских выборов в бюллетени для голосования внесено 14 имен, однако один из кандидатов – бывший премьер-министр Румынии Людовик Орбан – решил снять свою кандидатуру и призвал своих сторонников поддержать лидера правоцентристского оппозиционного Союза спасения Румынии (USR) Елену Лану.

По данным соцопросов, лидируют левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и глава оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион.

Действующий президент Клаус Иоганнис был президентом последние 10 лет и не может баллотироваться на третий срок.

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