Практика судов
  1. В Украине

Может ли наследник вернуть излишне или ошибочно уплаченные суммы единого взноса в случае смерти ФЛП

10:35, 24 ноября 2024
Налоговая отмечает, что в случае смерти ФЛП – плательщика ЕСВ его наследник не имеет права на возврат излишне или ошибочно уплаченных сумм ЕСВ.
Может ли наследник вернуть излишне или ошибочно уплаченные суммы единого взноса в случае смерти ФЛП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киеве объясняет, имеет ли право наследник вернуть излишне или ошибочно уплаченные суммы единого взноса в случае смерти ФЛП.

Отмечается, что согласно ст. 1216 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года № 435-IV наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, умершего (наследодателя), к другим лицам (наследникам).

Согласно части первой ст. 4 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями (далее – Закон № 2464) плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый вклад) есть, в частности, физические лица – предприниматели, в том числе физические лица – предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (е-резидентов)).

Статьей 6 Закона № 2464 определены права и обязанности плательщиков единого взноса.

Согласно части тринадцатой ст. 9 Закона № 2464 суммы ошибочно уплаченного единого взноса засчитываются в счет будущих платежей единого взноса или возвращаются плательщикам в порядке и сроки, определенные центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующую государственную финансовую политику, по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, Пенсионным фондом и Фондом обязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Возврат средств единого взноса в случаях ошибочной или чрезмерной уплаты сумм единого взноса предусмотрен Порядком зачисления в счет будущих платежей единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или возврат излишне и/или ошибочно уплаченных средств, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 23 июля 2021 года № 417 (далее – Порядок).

Обязательным условием возврата излишнего и/или ошибочно уплаченных сумм единого взноса является заявление плательщика о возвращении, которое подается в контролирующий орган, на счет которого уплачены суммы единого взноса, в случаях, установленных п. 5 Порядка (п. 6 Порядка).

Следовательно, в случае смерти физического лица – предпринимателя (кроме электронных резидентов (э-резидентов) – плательщика единого взноса) его наследник не имеет права на возврат излишне или ошибочно уплаченных сумм единого взноса, поскольку в понимании Закона № 2464 наследник не является плательщиком единого взноса и на него не распространяются права и обязанности плательщика.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о реформе МСЭК, предусматривающий изменения в закон о мобилизации о правилах предоставления отсрочки

Вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по решению экспертной команды по оценке.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении прав осужденных и взятых под стражу лиц в связи с ненадлежащими условиями содержания – что он предусматривает

К мерам по предотвращению содержания осужденных в ненадлежащих условиях будут относиться перевод в другую камеру с надлежащими условиями содержания, перевод в другое учреждение исполнения наказаний и другие.

Отсутствие денег в бюджете на исполнение судебного решения о соцвыплатах будет основанием освобождения руководителя госоргана от штрафа – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом закон, которым предлагается штрафовать руководителей госорганов за неисполнение судебных решений, но при этом разрешить освобождать их от штрафа в случае отсутствия денег в бюджете.

Дела ликвидированного Окружного административного суда города Киева наконец-то распределены между судами и уже скоро будут переданы в суды

Подготовлено к передаче в суды уже 30% дел, а доставлять их будет Служба судебной охраны.

Новый кризис в отношениях между ВККС и Советом добропорядочности – общественность обвинила коллегию ВККС в нежелании учитывать ее позицию, но в Комиссии считают, что действуют в рамках закона

Общественный совет добропорядочности обвинил ВККС в нарушении «тайных» договоренностей относительно квалификационного оценивания судей, в то время как в Комиссии говорят, что не могут постоянно откладывать собеседования с судьями.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Максим Бужанський
    Максим Бужанський
    член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду