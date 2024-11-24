Может ли наследник вернуть излишне или ошибочно уплаченные суммы единого взноса в случае смерти ФЛП

Налоговая отмечает, что в случае смерти ФЛП – плательщика ЕСВ его наследник не имеет права на возврат излишне или ошибочно уплаченных сумм ЕСВ.

Главное управление ГНС в Киеве объясняет, имеет ли право наследник вернуть излишне или ошибочно уплаченные суммы единого взноса в случае смерти ФЛП.

Отмечается, что согласно ст. 1216 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года № 435-IV наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, умершего (наследодателя), к другим лицам (наследникам).

Согласно части первой ст. 4 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями (далее – Закон № 2464) плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый вклад) есть, в частности, физические лица – предприниматели, в том числе физические лица – предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (е-резидентов)).

Статьей 6 Закона № 2464 определены права и обязанности плательщиков единого взноса.

Согласно части тринадцатой ст. 9 Закона № 2464 суммы ошибочно уплаченного единого взноса засчитываются в счет будущих платежей единого взноса или возвращаются плательщикам в порядке и сроки, определенные центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующую государственную финансовую политику, по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, Пенсионным фондом и Фондом обязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Возврат средств единого взноса в случаях ошибочной или чрезмерной уплаты сумм единого взноса предусмотрен Порядком зачисления в счет будущих платежей единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или возврат излишне и/или ошибочно уплаченных средств, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 23 июля 2021 года № 417 (далее – Порядок).

Обязательным условием возврата излишнего и/или ошибочно уплаченных сумм единого взноса является заявление плательщика о возвращении, которое подается в контролирующий орган, на счет которого уплачены суммы единого взноса, в случаях, установленных п. 5 Порядка (п. 6 Порядка).

Следовательно, в случае смерти физического лица – предпринимателя (кроме электронных резидентов (э-резидентов) – плательщика единого взноса) его наследник не имеет права на возврат излишне или ошибочно уплаченных сумм единого взноса, поскольку в понимании Закона № 2464 наследник не является плательщиком единого взноса и на него не распространяются права и обязанности плательщика.

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