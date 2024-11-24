Что празднуют 24 ноября и какие памятные события произошли в этот день

24 ноября отмечается Международный день Библии.

В воскресенье, 24 ноября, в Украине и мире отмечают Международный день Библии. Этот день посвящен популяризации Священного Писания, поощрению его чтения и размышлениям над его духовным содержанием.

Также 24 ноября – Всемирный день эволюции. Эта дата символизирует выход в свет одного из важнейших научных произведений в истории – книги Чарльза Дарвина "Происхождение видов путем естественного отбора" (1859). Этот день посвящен распространению знаний об эволюции, ее значении для науки и жизни.

Кроме того, сегодня Всемирный день моржа. Этот день является призывом к действиям, направленным на повышение осведомленности о сохранении моржей. Основанный в 2008 году Всемирным фондом дикой природы и Советом морских млекопитающих, этот день привлекает внимание к проблемам, с которыми сталкиваются моржи вследствие изменения климата и человеческой деятельности.

Верующие чтят память святой великомученицы Екатерины.

Памятные события:

1638 год — Казацкий совет в урочище Маслов Став утверждает "Ординацию Войска Запорожского Реестрового" — устав запорожских казаков;

1642 год — голландец Абель Тасман открывает остров у берегов Австралии, названный его именем;

1859 год — Чарльз Дарвин публикует свой труд "Происхождение видов", являющийся одним из самых знаменитых произведений в истории науки и основополагающим в сфере эволюционного учения;

1863 год — начало битвы у Чаттануза во время Гражданской войны в США;

1910 год – в Севастополе начинает работу офицерская школа авиации;

1918 год — эскадра Антанты берет Севастополь;

1994 год — в Украине начинает свою деятельность миссия ОБСЕ;

2004 год — Центральная избирательная комиссия Украины обнародует официальные результаты выборов Президента Украины, победителем признают Януковича;

2015 год — солдаты Свободной сирийской армии подводят во вторник российский вертолет в Сирии близ Латакии, заставив его совершить аварийную посадку;

2015 год — начинается обострение конфликта между Россией и НАТО на дипломатической арене в результате небывалого на протяжении более 50-летней истории ущерба (утром 25 ноября) турецкими силами российского истребителя "СУ-24", пересекшего границу между Сирией и Турцией.

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