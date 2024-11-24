Що святкують 24 листопада та які пам’ятні події сталися цього дня

24 листопада відзначають Міжнародний день Біблії.

У неділю, 24 листопада, в Україні і світі святкують Міжнародний день Біблії. Цей день присвячений популяризації Святого Письма, заохоченню його читання та роздумів над його духовним змістом.

Також 24 листопада Всесвітній день еволюції. Ця дата символізує вихід у світ одного з найважливіших наукових творів в історії — книги Чарльза Дарвіна "Походження видів шляхом природного відбору" (1859 року). Цей день присвячений поширенню знань про еволюцію, її значення для науки і життя.

Крім цього, сьогодні Всесвітній день моржа. Цей день є закликом до дій, спрямованих на підвищення обізнаності про збереження моржів. Заснований 2008 року Всесвітнім фондом дикої природи та Радою з морських ссавців, цей день привертає увагу до проблем, з якими стикаються моржі внаслідок зміни клімату та людської діяльності.

Віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Катерини.

Пам’ятні події:



1638 рік — Козацька рада в урочищі Маслів Став затверджує "Ординацію Війська Запорізького Реєстрового" — статут запорізьких козаків;

1642 рік — голландець Абель Тасман відкриває острів біля берегів Австралії, названий його ім'ям;

1859 рік — Чарльз Дарвін публікує свою працю "Походження видів", що є одним з найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення;

1863 рік — початок битви біля Чаттануза під час Громадянської війни в США;

1910 рік — у Севастополі розпочинає роботу офіцерська школа авіації;

1918 рік — ескадра Антанти бере Севастополь;

1994 рік — в Україні розпочинає свою діяльність місія ОБСЄ;

2004 рік — Центральна виборча комісія України оприлюднює результати виборів президента України, переможцем визнають Януковича;

2015 рік — солдати Вільної сирійської армії підбивають у вівторок російський вертоліт у Сирії поблизу Латакії, змусивши його здійснити аварійну посадку;

2015 рік — починається загострення конфлікту між Росією і НАТО на дипломатичній арені унаслідок небувалого протягом понад 50-річну історію збиття (зранку 25 листопада) турецькими силами російського винищувача "СУ-24", що перетнув кордон між Сирією і Туреччиною.

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