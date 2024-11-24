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Чи може спадкоємець повернути надміру або помилково сплачені суми єдиного внеску в разі смерті ФОП

10:35, 24 листопада 2024
Податкова зазначає, що у разі смерті ФОП – платника ЄСВ його спадкоємець не має права на повернення надміру або помилково сплачених сум ЄСВ.
Чи може спадкоємець повернути надміру або помилково сплачені суми єдиного внеску в разі смерті ФОП
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Головне  управління  ДПС у Києві пояснює, чи має право спадкоємець повернути надміру або помилково сплачені суми єдиного внеску у разі смерті ФОП.

Зазначається, що відповідно до ст. 1216 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Згідно  з  частиною  першою ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року №  2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є, зокрема, фізичні особи – підприємці, у тому числі фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування (крім електронних резидентів (е-резидентів).

Статтею 6 Закону № 2464 визначено права та обов’язки платників єдиного внеску. 

Згідно з частиною тринадцятою ст. 9 Закону № 2464 суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом та Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Повернення коштів єдиного внеску у випадках помилкової або надмірної сплати сум єдиного внеску передбачено Порядком зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженим  наказом  Міністерства фінансів України від 23 липня 2021 року № 417 (далі – Порядок).

Обов’язковою умовою повернення надміру та/або помилково сплачених сум єдиного внеску є заява платника про таке повернення, що подається до контролюючого органу, на рахунок якого сплачено суми єдиного внеску, у випадках, встановлених п. 5 Порядку (п. 6 Порядку).

Отже, у разі смерті фізичної особи – підприємця (крім електронних резидентів (е-резидентів) – платника єдиного внеску його спадкоємець не має права на повернення надміру або помилково сплачених сум єдиного внеску, оскільки у розумінні Закону № 2464 спадкоємець не є платником єдиного внеску і на нього не розповсюджуються права та обов’язки платника.

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