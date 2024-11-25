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В Минюсте разъяснили, как подтвердить подлинность подписи на документах

12:37, 25 ноября 2024
Потребность в удостоверении подлинности подписи на документах может возникать по разным причинам.
В Минюсте разъяснили, как подтвердить подлинность подписи на документах
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В Министерстве юстиции объяснили, как подтвердить подлинность подписи на документах.

Отмечается, что в соответствии со статьей 78 Закона Украины «О нотариате» нотариус, должностное лицо органа местного самоуправления, должностное лицо консульского учреждения Украины, начальник учреждения исполнения наказаний свидетельствуют о подлинности подписи на документах, кроме тех, которые в соответствии с законом или по требованию сторон подлежат нотариальному удостоверению.

На документе может быть удостоверена подлинность подписи лица, подписавшегося за другое лицо, которое не могло это сделать собственноручно вследствие физического порока, болезни или по другим уважительным причинам. В этом случае согласно Порядку совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5 (далее – Порядок), нотариус устанавливает личность как подписавшегося, так и того, за кого это лицо подписалось. О причинах, по которым физическое лицо, заинтересованное в совершении нотариального действия, не могло подписать документ, отмечается в удостоверительной надписи.

Обращаем внимание, что указанные уполномоченные лица, удостоверяя подлинность подписи, не удостоверяют факты, изложенные в документе, а лишь подтверждают, что подпись сделана определенным лицом.

Они не могут свидетельствовать о подлинности подписи физического лица на документе, в котором утверждаются обстоятельства, право удостоверения которых принадлежит только соответствующему государственному органу. Например: время рождения, брака, смерти, наличие болезни, инвалидности, право собственности на имущество и т.д. Подлинность подписи на таком документе может быть удостоверена в случае, если документ предназначен для представления в компетентные органы другого государства.

Согласно Порядку нотариус удостоверяет также подлинность квалифицированной электронной подписи, учитывая положения порядка совершения нотариальных действий с использованием квалифицированной электронной подписи или печати.

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