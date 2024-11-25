Александр Сырский приказал при каждой бригаде создать подразделение рекрутинга

ВСУ вводят подразделения рекрутинга при каждой бригаде для улучшения организации набора добровольцев.

Фото: ArmyInform

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский определил создать штатные подразделения рекрутинга при каждой бригаде, что позволит эффективнее организовывать процесс вербовки добровольцев.

Согласно информации в Генштабе, такое нововведение позволит улучшить управление и сопровождение мероприятий вербовки. Кроме того, еще в октябре 2024 года было предоставлено командующим бригад право призывать добровольцев непосредственно в воинские части, минуя обращение в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Дополнительно, с 1 октября этого года по инициативе Генштаба ВСУ были внесены изменения в правительственное постановление №560, позволяющие командующим непосредственно призывать добровольцев в воинские части.

К этому времени рекрутинговые центры функционировали в различных родах войск ВСУ, включая Сухопутные войска, Военно-Морские силы, Десантно-штурмовые войска, Силы специальных операций и территориальную оборону, и продолжают активно развивать свои возможности.

Напомним, Правительство упростило процесс рекрутинга на военную службу в электронной форме.

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