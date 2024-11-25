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Олександр Сирський наказав при кожній бригаді створити підрозділ рекрутингу

11:14, 25 листопада 2024
ЗСУ запроваджують підрозділи рекрутингу при кожній бригаді для покращення організації набору добровольців.
Олександр Сирський наказав при кожній бригаді створити підрозділ рекрутингу
Фото: ArmyInform
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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський визначив створити штатні підрозділи рекрутингу при кожній бригаді, що дозволить ефективніше організовувати процес вербування добровольців.

Згідно з інформацією в Генштабі, таке нововведення дозволить поліпшити управління та супровід заходів вербування. Крім того, ще в жовтні 2024 року було надано командувачам бригад право призивати добровольців безпосередньо до військових частин, минаючи звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Додатково, з 1 жовтня цього року за ініціативою Генштабу ЗСУ були внесені зміни до урядової постанови №560, що дозволяють командувачам безпосередньо призивати добровольців до військових частин.

До цього часу рекрутингові центри функціонували в різних родах військ ЗСУ, включаючи Сухопутні війська, Військово-Морські сили, Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій та територіальну оборону, і продовжують активно розвивати свої можливості.

Нагадаємо, Уряд спростив процес рекрутингу на військову службу в електронній формі.

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ЗСУ військові Олександр Сирський

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