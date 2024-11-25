У Європі відновили обговорення можливого відправлення військ до України, — Le Monde

Дискусії щодо цього питання відновилися останніми тижнями.

Фото: сайт Європарламенту

Європейські країни відновили обговорення можливого відправлення солдатів чи приватних військових компаній до України. Про це повідомляє видання Le Monde із посиланням на власні джерела.

Вказується, що дискусії щодо цього питання відновилися останніми тижнями.

«Це пов'язано з імовірною відмовою США від підтримки України після вступу Дональда Трампа на посаду президента США 20 січня 2025 року», - зазначає видання.

За даними Le Monde, Великобританія та Франція обговорюють співпрацю в оборонній сфері для створення групи союзників, орієнтованих на підтримку України та зміцнення європейської безпеки.

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