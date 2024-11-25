В Европе возобновили обсуждение возможной отправки войск в Украину, — Le Monde

Дискуссии по этому вопросу возобновились в последние недели.

Фото: сайт Европарламента

Европейские страны возобновили обсуждение возможной отправки солдат или частных военных компаний в Украину. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Указывается, что дискуссии по этому вопросу возобновились в последние недели.

«Это связано с вероятным отказом США от поддержки Украины после вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года», - отмечает издание.

По данным Le Monde, Великобритания и Франция обсуждают сотрудничество в оборонной сфере по созданию группы союзников, ориентированных на поддержку Украины и укрепление европейской безопасности.

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