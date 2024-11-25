Набрал более 100 кг веса, чтобы не идти в армию – в Южной Корее судили мужчину

В Южной Корее мужчину осудили за попытку избежать армии из-за набора лишнего веса.

Фото: warsonline.info

В Южной Корее 26-летнего мужчину осудили за попытку избежать обязательной военной службы, искусственно набрав лишний вес. Эту информацию сообщает BBC.

Согласно южнокорейскому законодательству, каждый мужчина с 18 лет обязан отслужить в армии не менее 18 месяцев. Во время первого медосмотра мужчину из Сеула признали годным к службе. Однако, на финальном осмотре врачи обнаружили, что его вес превышал 102 килограмма, что привело к решению о непригодности для строевой службы. Вместо этого ему разрешили службу на небоевой должности.

Мужчину и его друга, который посоветовал ему набрать лишний вес, суд признал виновными в уклонении от армии. Мужчине назначен год условного заключения, а его друг получил полгода условно. Осужденный не признает своей вины и утверждает, что не ожидал, что друг согласится на такой шаг.

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