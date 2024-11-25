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Харьков планирует создать «энергетический остров» для децентрализации энергообеспечения

17:06, 25 ноября 2024
Мэр Харькова анонсировал создание «энергетического острова» для снижения зависимости от поставок энергии.
Харьков планирует создать «энергетический остров» для децентрализации энергообеспечения
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Власти Харькова анонсировали планы по созданию «энергетического острова» для децентрализации энергосистемы города, что позволит снизить зависимость от поставок энергии из других регионов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об этих планах в эфире телемарафона, подчеркнув, что уже начата установка соответствующего оборудования, которое станет основой для децентрализации энергообеспечения.

«Мы сотрудничаем с международными партнерами, в частности производителями такого оборудования, ведь в Украине его не изготавливают», - отметил Терехов, однако не раскрыл деталей сотрудничества и конкретного оборудования.

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Харьков энергетика

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