Харьков планирует создать «энергетический остров» для децентрализации энергообеспечения

Мэр Харькова анонсировал создание «энергетического острова» для снижения зависимости от поставок энергии.

Власти Харькова анонсировали планы по созданию «энергетического острова» для децентрализации энергосистемы города, что позволит снизить зависимость от поставок энергии из других регионов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об этих планах в эфире телемарафона, подчеркнув, что уже начата установка соответствующего оборудования, которое станет основой для децентрализации энергообеспечения.

«Мы сотрудничаем с международными партнерами, в частности производителями такого оборудования, ведь в Украине его не изготавливают», - отметил Терехов, однако не раскрыл деталей сотрудничества и конкретного оборудования.

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