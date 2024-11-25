В смартфонах Samsung Galaxy может появиться ChatGPT – что известно

OpenAI и Samsung пока находятся на ранних стадиях переговоров, поэтому неизвестно, когда именно ChatGPT появится в смартфонах.

Компания OpenAI ведет переговоры с Samsung о потенциальной интеграции ChatGPT в сервисы искусственного интеллекта смартфонов линейки Galaxy. Об этом сообщает The Information.

Как известно, Samsung использует свою собственную большую языковую модель и Gemini AI компании Google для работы функций искусственного интеллекта в своих устройствах.

Издание указывает, что Apple использует ChatGPT для собственной системы Apple Intelligence, но только тогда, когда встроенных моделей недостаточно для решения поставленной задачи. Тогда система обращается за помощью к ChatGPT. Предполагается, что подобная реализация также будет наблюдаться в смартфонах Galaxy.

В отчете говорится, что обе компании пока находятся на ранних стадиях переговоров, поэтому неизвестно когда именно ChatGPT появится в смартфонах Samsung.

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