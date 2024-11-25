У смартфонах Samsung Galaxy може з'явитися ChatGPT — що відомо

OpenAI та Samsung поки перебувають на ранніх стадіях переговорів, тому невідомо коли саме ChatGPT з’явиться в смартфонах.

Компанія OpenAI веде переговори із Samsung про потенційну інтеграцію ChatGPT у сервіси штучного інтелекту смартфонів лінійки Galaxy. Про це повідомляє The Information.

Як відомо, наразі Samsung використовує свою власну велику мовну модель і Gemini AI компанії Google для роботи функцій штучного інтелекту у своїх пристроях.

Видання вказує, що компанія Apple використовує ChatGPT для власної системи Apple Intelligence, але лише тоді, коли вбудованих моделей недостатньо для вирішення поставленого завдання. Тоді система звертається за допомогою до ChatGPT. Прогнозується, що подібна реалізація також буде спостерігатися у смартфонах Galaxy.

У звіті йдеться про те, що обидві компанії поки перебувають на ранніх стадіях переговорів, тому невідомо коли саме ChatGPT з’явиться в смартфонах Samsung.

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