У Калузі дрони атакували завод «Тайфун», який виготовляє деталі для ракетних систем

Після атаки завод «Тайфун» частково зупинений.

В Калузькій області Росії, крім нафтобази, було атаковано завод «Тайфун», який є частиною військово-промислового комплексу РФ. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив інформацію про атаку. Як зазначають російські Телеграм-канали, в місті виникла велика пожежа, а до цього мешканці чули вибухи.

Завод спеціалізується на виготовленні радіоелектронної апаратури, включаючи системи зв'язку, радіолокаційне обладнання, а також пристрої для радіоелектронної розвідки. Крім того, він виробляє оптико-електронні компоненти для систем спостереження і наведення бойової техніки, а також комплектуючі для авіації, ракетних установок і систем протиповітряної оборони.

Завод також займається модернізацією та технічним обслуговуванням військової техніки, а також виготовляє електронні модулі для інтеграції різних військових систем. Інформація про наслідки атаки і пошкодження на підприємстві поки що не надавалась.

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