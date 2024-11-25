Туреччину накрили сильні снігопади – закрили школи, є загиблий та постраждалі

Снігопади та хуртовини призвели до скасування навчання в 20 провінціях Туреччини.

Фото: CNN Türk

Через сильний снігопад, хуртовини та ожеледицю в Туреччині 25 листопада було припинено навчання у школах 20 провінцій. Також закриті школи в окремих районах ще п'яти провінцій, повідомляє CNN Türk.

Згідно з повідомленням, навчальні заклади не працюватимуть в таких провінціях, як Самсун, Кайсері, Ніґде, Невшехір, Болу, Гюмушхане, Байбурт, Йозгат, Токат, Сівас, Кахраманмараш, Ерзінджан, Кіршехір, Кастамон, Караман, Малатія, Ерзурум, Тунджелі, Елазіг, Аксарай.

Снігопади та шторм також призвели до численних заторів на дорогах, зокрема в провінції Малатія, де 787 людей було врятовано з снігових заметів. В одній із снігових пасток на горі в районі Хекімхан опинилися п’ятеро пастухів. Всі вони були врятовані, але один із них помер у лікарні від отриманих травм.

Роботи з розчищення доріг та порятунку громадян продовжуються, а місцева влада продовжує ухвалювати рішення про припинення навчання в районах, де зберігаються погані погодні умови.

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