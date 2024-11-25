Андрій Сибіга відправився в Італію на зустріч міністрів G7

Теми обговорення — санкції проти РФ та безпека України.

Фото: DW

25-26 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у міністерській зустрічі «Групи семи» (G7) в Італійській Республіці. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

У перший день візиту, 25 листопада, Андрій Сибіга проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні, верховним представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Боррелем та представниками країн «Глобального Півдня».

26 листопада глава МЗС України братиме участь у спеціальній сесії зустрічі G7, присвяченій ситуації в Україні. У межах заходу також заплановано переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністрами закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, Канади Мелані Жолі та Німеччини Анналеною Бербок.

Основні теми зустрічей:

Зміцнення міжнародної підтримки України у протидії агресії РФ.

Реакція на залучення КНДР до військової співпраці з Росією.

Обговорення останніх обстрілів України балістичними ракетами, атак на цивільну інфраструктуру та енергосистему.

Домовленості щодо посилення військової допомоги, санкційного тиску на Росію та реалізації українського Плану перемоги.

Особливу увагу під час зустрічей приділятимуть підтримці Формули миру, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, яка базується на принципах Статуту ООН.

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