Андрій Сибіга відправився в Італію на зустріч міністрів G7

25-26 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у міністерській зустрічі «Групи семи» (G7) в Італійській Республіці. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.
У перший день візиту, 25 листопада, Андрій Сибіга проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні, верховним представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Боррелем та представниками країн «Глобального Півдня».
26 листопада глава МЗС України братиме участь у спеціальній сесії зустрічі G7, присвяченій ситуації в Україні. У межах заходу також заплановано переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністрами закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, Канади Мелані Жолі та Німеччини Анналеною Бербок.
Основні теми зустрічей:
Особливу увагу під час зустрічей приділятимуть підтримці Формули миру, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, яка базується на принципах Статуту ООН.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.