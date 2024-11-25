Як в ЗСУ боряться з проблемою самовільного залишення частин, – розповів начальник Генштабу

Психологічна підготовка — ключ до зменшення самовільних залишень частин у ЗСУ, каже Баргилевич.

Фото: mod.gov.ua

Начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич заявив, що проблема самовільного залишення частини залишається актуальною, але військові активно шукають ефективні шляхи для її подолання. Про це він повідомив під час ефіру телемарафону.

«СЗЧ є проблемою, і ми боремося і шукаємо більш ефективні методи, щоб побороти. Перш за все (причиною СЗЧ є – ред.) психологічні проблеми. В армію приходять зараз служити різні категорії: хтось впевнений в собі, стійко стоїть на позиціях, хтось з цивільного життя, який менш психологічно підготовлений», – зазначив Баргилевич.

Щоб вирішити проблему, було ухвалено рішення подовжити термін базової військової підготовки з одного до півтора місяця. За словами начальника Генштабу, це дозволить новобранцям краще адаптуватися в колективі та якісніше підготуватися до виконання бойових завдань.

Баргилевич додав, що подовження строків підготовки – один із важливих елементів, який сприятиме зменшенню випадків СЗЧ. Ми прагнемо дати військовим більше часу для адаптації та підготовки.

Проблема СЗЧ у ЗСУ розглядається не лише як дисциплінарна, а й як соціальна, тому її вирішення потребує комплексного підходу, що включає психологічну підтримку та якісну підготовку військовослужбовців.

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