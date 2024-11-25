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Как в ВСУ борются с проблемой самовольного оставления частей, – рассказал начальник Генштаба

09:26, 25 ноября 2024
Психологическая подготовка - ключ к уменьшению самовольных оставлений частей в ВСУ, говорит Баргилевич.
Как в ВСУ борются с проблемой самовольного оставления частей, – рассказал начальник Генштаба
Фото: mod.gov.ua
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Начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил, что проблема самовольного оставления части остается актуальной, но военные активно ищут эффективные пути для ее преодоления. Об этом он сообщил во время эфира телемарафона.

«СВЧ является проблемой, и мы боремся и ищем более эффективные методы, чтобы побороть. Прежде всего (причиной СВЧ являются - ред.) психологические проблемы. В армию приходят сейчас служить разные категории: кто-то уверен в себе, стойко стоит на позициях, кто-то из гражданской жизни, который менее психологически подготовлен», - отметил Баргилевич.

Чтобы решить проблему, было принято решение продлить срок базовой военной подготовки с одного до полутора месяцев. По словам начальника Генштаба, это позволит новобранцам лучше адаптироваться в коллективе и качественнее подготовиться к выполнению боевых задач.

Баргилевич добавил, что продление сроков подготовки - один из важных элементов, который будет способствовать уменьшению случаев СЗЧ. Мы стремимся дать военным больше времени для адаптации и подготовки.

Проблема СЗЧ в ВСУ рассматривается не только как дисциплинарная, но и как социальная, поэтому ее решение требует комплексного подхода, включающего психологическую поддержку и качественную подготовку военнослужащих.

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