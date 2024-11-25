В Киеве ухудшилось состояние воздуха – столицу поглотила пыль

В двух районах Киева зафиксирована повышенная концентрация взвешенных частиц в воздухе, что может влиять на здоровье жителей. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Как пояснили в КГГА, причиной временного ухудшения состояния воздуха на левом берегу могут быть метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра. Поэтому, если есть очиститель воздуха, то стоит включать на максимум.
По данным стационарных пунктов мониторинга качества воздуха, состояние загрязнения выглядит так:
Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха. Высокие показатели на Харьковском шоссе и улице Архитектора Вербицкого указывают на опасный уровень загрязнения.
Рекомендации медиков:
Жителям столицы советуют следить за обновлением данных о качестве воздуха, чтобы вовремя принять меры для сохранения здоровья.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.