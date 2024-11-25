В Киеве ухудшилось состояние воздуха – столицу поглотила пыль

Высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован на Харьковском шоссе и Вербицкого.

В двух районах Киева зафиксирована повышенная концентрация взвешенных частиц в воздухе, что может влиять на здоровье жителей. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Как пояснили в КГГА, причиной временного ухудшения состояния воздуха на левом берегу могут быть метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра. Поэтому, если есть очиститель воздуха, то стоит включать на максимум.

По данным стационарных пунктов мониторинга качества воздуха, состояние загрязнения выглядит так:

Проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха (CAQI) - 39 (низкий уровень загрязненности).

Ул. Щусева, 20 - CAQI - 48 (низкий уровень).

Ул. Туровская, 28 - CAQI - 18 (низкий уровень).

Проспект Берестейский, 97 - CAQI - 31 (низкий уровень).

Ул. Китаевская, 22 - CAQI - 35 (низкий уровень).

Ул. Харьковское шоссе, 7/1 - CAQI - 82 (высокий уровень).

Ул. Архитектора Вербицкого, 26 - CAQI - 77 (высокий уровень).

Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха. Высокие показатели на Харьковском шоссе и улице Архитектора Вербицкого указывают на опасный уровень загрязнения.

Рекомендации медиков:

Избегать пребывания на открытом воздухе без необходимости и закрыть окна.

Воздержаться от физических нагрузок на улице.

Потреблять больше воды, чтобы поддерживать организм.

Жителям столицы советуют следить за обновлением данных о качестве воздуха, чтобы вовремя принять меры для сохранения здоровья.

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