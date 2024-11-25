25 ноября – какой сегодня праздник и главные события

Мир отмечает день борьбы за права женщин.

Фото: cherk.otg.dp.gov.ua

Сегодня, 25 ноября, мир отмечает Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами, основанный Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году. Эта дата призвана привлечь внимание к проблемам насилия и дискриминации, которые до сих пор остаются острыми вопросами во многих странах.

В рамках этого события стартует глобальная кампания «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия», которая продлится до 10 декабря - Дня прав человека. Кампания включает образовательные мероприятия, акции и массовые инициативы, призывающие к равенству и защите прав женщин. Оранжевый цвет стал ее символом, олицетворяющим надежду на мир без насилия.

В православной традиции в этот день чтят память священномученика Климента, а также празднуют день ангела Василий, Петр, Виктор, Павел, Иван, Николай, Кузьма, Климент, Григорий, Александр, Ярослав, Клавдия и Мария.

Кроме того, сегодня отмечают День пресыщения - неофициальный праздник, который напоминает о важности умеренности и осознанного отношения к потреблению.

Памятные даты этого дня:

1905 - В Лубнах вышел первый номер газеты «Хлебороб», первой легальной украиноязычной газеты в подроссийской Украине;

1981 - Генеральная Ассамблея ООН объявила этот день Международным днем борьбы за ликвидацию насилия над женщинами;

1992 - Кабинет Министров Украины издал постановление «О выпуске в обращение приватизационных имущественных сертификатов»;

2003 - Рада по предложению правительства Януковича приняла Закон об уменьшении уровня минимальной заработной платы с 237 ₴ до 205 ₴;

2004 - На заседании Ученого совета Национального университета «Киево-Могилянская академия» с формулировкой «дискредитация имиджа академии» было принято лишить Леонида Кравчука звания почетного доктора;

2018 - Инцидент в Керченском проливе: первый случай военной агрессии России против Украины, который она совершила открыто, под своим государственным флагом, с начала войны 2014 года.

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