25 ноября – какой сегодня праздник и главные события

Сегодня, 25 ноября, мир отмечает Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами, основанный Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году. Эта дата призвана привлечь внимание к проблемам насилия и дискриминации, которые до сих пор остаются острыми вопросами во многих странах.
В рамках этого события стартует глобальная кампания «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия», которая продлится до 10 декабря - Дня прав человека. Кампания включает образовательные мероприятия, акции и массовые инициативы, призывающие к равенству и защите прав женщин. Оранжевый цвет стал ее символом, олицетворяющим надежду на мир без насилия.
В православной традиции в этот день чтят память священномученика Климента, а также празднуют день ангела Василий, Петр, Виктор, Павел, Иван, Николай, Кузьма, Климент, Григорий, Александр, Ярослав, Клавдия и Мария.
Кроме того, сегодня отмечают День пресыщения - неофициальный праздник, который напоминает о важности умеренности и осознанного отношения к потреблению.
Памятные даты этого дня:
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