25 листопада – яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні, 25 листопада, світ відзначає Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками, започаткований Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році. Ця дата покликана привернути увагу до проблем насильства та дискримінації, що досі залишаються гострими питаннями в багатьох країнах.
У рамках цієї події стартує глобальна кампанія «16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства», що триватиме до 10 грудня – Дня прав людини. Кампанія включає освітні заходи, акції, та масові ініціативи, які закликають до рівності й захисту прав жінок. Помаранчевий колір став її символом, що уособлює надію на світ без насильства.
У православній традиції цього дня вшановують пам’ять священномученика Климента, а також святкують день ангела Василь, Петро, Віктор, Павло, Іван, Микола, Кузьма, Климент, Григорій, Олександр, Ярослав, Клавдія та Марія.
Крім того, сьогодні відзначають День пересичення – неофіційне свято, яке нагадує про важливість помірності та усвідомленого ставлення до споживання.
Пам’ятні дати цього дня:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.