25 листопада – яке сьогодні свято та головні події

Світ відзначає день боротьби за права жінок.

Фото: cherk.otg.dp.gov.ua

Сьогодні, 25 листопада, світ відзначає Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками, започаткований Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році. Ця дата покликана привернути увагу до проблем насильства та дискримінації, що досі залишаються гострими питаннями в багатьох країнах.

У рамках цієї події стартує глобальна кампанія «16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства», що триватиме до 10 грудня – Дня прав людини. Кампанія включає освітні заходи, акції, та масові ініціативи, які закликають до рівності й захисту прав жінок. Помаранчевий колір став її символом, що уособлює надію на світ без насильства.

У православній традиції цього дня вшановують пам’ять священномученика Климента, а також святкують день ангела Василь, Петро, Віктор, Павло, Іван, Микола, Кузьма, Климент, Григорій, Олександр, Ярослав, Клавдія та Марія.

Крім того, сьогодні відзначають День пересичення – неофіційне свято, яке нагадує про важливість помірності та усвідомленого ставлення до споживання.

Пам’ятні дати цього дня:

1905 - У Лубнах вийшов перший номер газети «Хлібороб», першої легальної україномовної газети в підросійській Україні;

1981 - Генеральна Асамблея ООН оголосила цей день Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками;

1992 - Кабінет Міністрів України видав постанову «Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів»;

2003 - Рада за пропозицією уряду Януковича ухвалила Закон про зменшення рівня мінімальної заробітної плати з 237 ₴ до 205 ₴;

2004 - На засіданні Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» з формулюванням «дискредитація іміджу академії» було ухвалено позбавити Леоніда Кравчука звання почесного доктора;

2018 - Інцидент у Керченській протоці: перший випадок військової агресії Росії проти України, який вона вчинила відкрито, під своїм державним прапором, від початку війни 2014 року.

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