Практика судів
  1. Суспільство

25 листопада – яке сьогодні свято та головні події

09:44, 25 листопада 2024
Світ відзначає день боротьби за права жінок.
25 листопада – яке сьогодні свято та головні події
Фото: cherk.otg.dp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сьогодні, 25 листопада, світ відзначає Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками, започаткований Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році. Ця дата покликана привернути увагу до проблем насильства та дискримінації, що досі залишаються гострими питаннями в багатьох країнах.

У рамках цієї події стартує глобальна кампанія «16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства», що триватиме до 10 грудня – Дня прав людини. Кампанія включає освітні заходи, акції, та масові ініціативи, які закликають до рівності й захисту прав жінок. Помаранчевий колір став її символом, що уособлює надію на світ без насильства.

У православній традиції цього дня вшановують пам’ять священномученика Климента, а також святкують день ангела Василь, Петро, Віктор, Павло, Іван, Микола, Кузьма, Климент, Григорій, Олександр, Ярослав, Клавдія та Марія.

Крім того, сьогодні відзначають День пересичення – неофіційне свято, яке нагадує про важливість помірності та усвідомленого ставлення до споживання.

Пам’ятні дати цього дня:

  • 1905 - У Лубнах вийшов перший номер газети «Хлібороб», першої легальної україномовної газети в підросійській Україні;
  • 1981 - Генеральна Асамблея ООН оголосила цей день Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками;
  • 1992 - Кабінет Міністрів України видав постанову «Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів»;
  • 2003 - Рада за пропозицією уряду Януковича ухвалила Закон про зменшення рівня мінімальної заробітної плати з 237 ₴ до 205 ₴;
  • 2004 - На засіданні Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» з формулюванням «дискредитація іміджу академії» було ухвалено позбавити Леоніда Кравчука звання почесного доктора;
  • 2018 - Інцидент у Керченській протоці: перший випадок військової агресії Росії проти України, який вона вчинила відкрито, під своїм державним прапором, від початку війни 2014 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою діяльність на початку 2025 року – Вища рада правосуддя

Хоча Служба дисциплінарних інспекторів буде повністю сформована вже у грудні, однак заповнити всі посади дисциплінарних інспекторів вже не вдасться.

Засуджений та його родичі зможуть звертатися до Комісії зі скарг на неналежні умови тримання, яка отримає широкі повноваження

Верховна Рада віднесла до заходів запобігання триманню засуджених в неналежних умовах переведення до іншої установи виконання покарань.

Для чого потрібні нові правила розподілу справ в суді та коли вони набудуть чинності – коментар голови Ради суддів України

Нове Положення про автоматизовану систему документообігу суду набуде чинності тільки після розробки нового програмного забезпечення та окремого повідомлення РСУ, що відбудеться до кінця 2024 року.

Господарський суд зможе стягнути штраф до 121 тисячі грн з боржника під час судового контролю за виконанням рішення – прийнято закон

Під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення суд може стягнути в дохід державного бюджету з відповідача, боржника чи їх керівників штраф у сумі від 60 560 грн до 121 120 грн – Верховна Рада прийняла закон.

Дані медоглядів військовозобов’язаних будуть автоматично потрапляти з Електронної системи охорони здоров’я до Реєстру «Оберіг»

Інформація про стан придатності чоловіків до військової служби автоматично потраплятиме з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до Реєстру військовозобов’язаних.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сидор
    Наталія Сидор
    суддя Львівського окружного адміністративного суду