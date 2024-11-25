В Литві вантажний літак впав на житловий будинок – є постраждалі та загиблий

Вантажний Boeing 737 розбився у Вільнюсі.

Джерело фото: Delfi

Поблизу Вільнюського аеропорту розбився вантажний літак Boeing 737-400 компанії DHL. Повітряне судно впало на двоповерховий житловий будинок у столиці Литви. Про це повідомляє Delfi.

Катастрофа сталася близько 03:30 за центральноєвропейським часом на вулиці Жірню. Внаслідок падіння літака спалахнула пожежа в будівлі. Для її ліквідації залучили 7 пожежних машин, включно з командою аеропорту.

На борту літака перебували чотири людини: двоє пілотів і двоє співробітників компанії DHL. Рятувальники звільнили одного з пілотів із кабіни, а ще двох постраждалих госпіталізували. Одна людина загинула. Інформації про постраждалих серед мешканців будинку поки немає.

За даними FlightAware, літак вилетів з аеропорту Лейпциг/Галле о 03:08. Повітряне судно орендувалося компанією DHL і експлуатувалося авіакомпанією SWIFT Air.

Наразі робота Вільнюського аеропорту не зазнала змін, але обставини катастрофи розслідуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.