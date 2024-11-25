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Привернення уваги до проблем фронту допомагає швидко на них реагувати, – Олександр Сирський

08:14, 25 листопада 2024
Олександр Сирський обговорив із військовими та цивільними блогерами військові реформи та заміну командирів бригад.
Привернення уваги до проблем фронту допомагає швидко на них реагувати, – Олександр Сирський
Фото: Telegram / СИРСЬКИЙ
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Залучення уваги до актуальних проблем у силах оборони допомагає швидко реагувати та шукати відповідні шляхи вирішення – заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Зустрівся з військовими і цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми. Залучення ними уваги до актуальних проблем у силах оборони допомагає швидко реагувати і шукати відповідні шляхи вирішення», — наголосив головком.

Під час зустрічі обговорили ситуацію на фронті, необхідність реформування Збройних сил, створення нових бригад, а також заміну командирів бригад. Ці питання, за словами Сирського, хвилюють як військових, так і суспільство.

Головнокомандувач подякував блогерам за послідовну підтримку ЗСУ та за правдиве висвітлення боротьби українців проти окупантів. Він також зазначив, що такі зустрічі проводитимуться й надалі для зміцнення взаємодії та пошуку спільних рішень.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що генерали мають бути в окопах.

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ЗСУ війна Олександр Сирський

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