Привлечение внимания к проблемам фронта помогает быстро на них реагировать, – Александр Сырский

Александр Сирский обсудил с военными и гражданскими блогерами военные реформы и замену командиров бригад.

Фото: Telegram / СИРСКИЙ

Привлечение внимания к актуальным проблемам в силах обороны помогает быстро реагировать и искать соответствующие пути решения - заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

«Встретился с военными и гражданскими блогерами, которые освещают военные темы. Привлечение ими внимания к актуальным проблемам в силах обороны помогает быстро реагировать и искать соответствующие пути решения», - подчеркнул главком.

Во время встречи обсудили ситуацию на фронте, необходимость реформирования Вооруженных сил, создание новых бригад, а также замену командиров бригад. Эти вопросы, по словам Сырского, волнуют как военных, так и общество.

Главнокомандующий поблагодарил блогеров за последовательную поддержку ВСУ и за правдивое освещение борьбы украинцев против оккупантов. Он также отметил, что такие встречи будут проводиться и в дальнейшем для укрепления взаимодействия и поиска совместных решений.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что генералы должны быть в окопах.

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