Генерали мають бути в окопах, — Зеленський

Офіцер повинен бачити солдата — зазначив Президент Володимир Зеленський.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський розповів, що зміни в управлінських підходах в армії, зазначені у Плані внутрішньої стійкості України, передбачають зокрема зменшення бюрократії у війську. Про це повідомив Президент на Міжнародній конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine, пише Суспільне.

"Це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі для мене — не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав Президент.

За словами Зеленського, зараз вкрай важливо підтримувати моральний дух військовослужбовців.

"Якщо перехід до системи "корпус-бригада", яку вони (військові) пропонують на сьогодні — це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", — додав він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив у Раді План стійкості, він включає 10 пунктів.

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