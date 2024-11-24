Практика судов
  1. В Украине

Генералы должны быть в окопах, — Зеленский

12:08, 24 ноября 2024
Офицер должен видеть солдата, — отметил Президент Владимир Зеленский.
Генералы должны быть в окопах, — Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский рассказал, что изменения в управленческих подходах в армии, указанные в Плане внутренней устойчивости Украины, предполагают, в частности, уменьшение бюрократии в армии. Об этом сообщил Президент на Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine, пишет Суспильне.

"Это очень важно. Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе для меня — не генерал, несмотря на опыт. При всем уважении сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война" , – сказал Президент.

По словам Зеленского, сейчас очень важно поддерживать нравственный дух военнослужащих.

"Если переход к системе "корпус-бригада", которую они (военные) предлагают на сегодняшний день - это уменьшение вот этого расстояния от генерала до солдата, если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так", - добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Все документы, поступившие в суд через «Электронный суд», считаются поданными с использованием собственной электронной подписи – Верховный Суд

Апелляционный суд вернул апелляционную жалобу заявителю, поскольку тот не предоставил суду подписанный оригинал апелляционной жалобы – что решил Верховный Суд.

Дела на судей будут распределяться по новым правилам – опубликовано положение об автоматизированной системе документооборота суда, документ

В новом положении об автоматизированной системе документооборота суда определены правила распределения дел на судей, полномочия собрания судей и порядок определения следственного судьи.

Директор НИЦСЭ Михаил Можаев: «Самая широкая категория потенциальных объектов вербовки спецслужб рф – подростки»

«Новинка» этого сезона – вербовка участников игровых онлайн-платформ» – директор Научно-исследовательского центра судебной экспертизы в сфере информационных технологий и интеллектуальной собственности Михаил Можаев рассказал, какие инструменты использует враг.

Верховная Рада одобрила законопроект о реформе МСЭК, предусматривающий изменения в закон о мобилизации о правилах предоставления отсрочки

Вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по решению экспертной команды по оценке.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении прав осужденных и взятых под стражу лиц в связи с ненадлежащими условиями содержания – что он предусматривает

К мерам по предотвращению содержания осужденных в ненадлежащих условиях будут относиться перевод в другую камеру с надлежащими условиями содержания, перевод в другое учреждение исполнения наказаний и другие.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Максим Бужанський
    Максим Бужанський
    член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду