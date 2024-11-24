Генералы должны быть в окопах, — Зеленский

Офицер должен видеть солдата, — отметил Президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что изменения в управленческих подходах в армии, указанные в Плане внутренней устойчивости Украины, предполагают, в частности, уменьшение бюрократии в армии. Об этом сообщил Президент на Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine, пишет Суспильне.

"Это очень важно. Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе для меня — не генерал, несмотря на опыт. При всем уважении сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война" , – сказал Президент.

По словам Зеленского, сейчас очень важно поддерживать нравственный дух военнослужащих.

"Если переход к системе "корпус-бригада", которую они (военные) предлагают на сегодняшний день - это уменьшение вот этого расстояния от генерала до солдата, если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так", - добавил он.

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