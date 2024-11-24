Женщин в Финляндии начали готовить к войне с РФ

Женщин обучают навыкам выживания в условиях чрезвычайных ситуаций.

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В Финляндии 75 женщин начали готовить к возможной войне с Россией. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что женщин обучают оказанию первой помощи, разведению костров, приготовлению пищи на открытом воздухе и установке палаток.

Вместе с тем их обучают вопросам, связанным с кибербезопасностью, психологической устойчивостью, навыкам выживания в дикой природе.

Как пишет The Guardian, одна из групп женщин проходит обучение на военной базе на востоке Финляндии.

Подготовка ведется в рамках курсов общевойсковой подготовки Nasta при поддержке Министерства обороны Финляндии.

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