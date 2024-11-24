Жінок у Фінляндії почали готувати до війни з РФ

Жінок навчають навичкам виживання за умов надзвичайних ситуацій.

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У Фінляндії 75 жінок почали готувати до можливої ​​війни з Росією. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що жінок навчають наданню першої допомоги, розведенню вогнищ, приготуванню їжі на відкритому повітрі та встановленню наметів.

Водночас їх навчають питанням, пов'язаним із кібербезпекою, психологічною стійкістю, навичками виживання у дикій природі.

Як пише The Guardian, одна із груп жінок проходить навчання на військовій базі на сході Фінляндії.

Підготовка проводиться в рамках курсів загальновійськової підготовки Nasta за підтримки Міністерства оборони Фінляндії.

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