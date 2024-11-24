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Київське товариство зобов’язали повернути громаді на Полтавщині майже 350 тисяч надмірно сплачених коштів за газ

12:46, 24 листопада 2024
Товариство зобов’язано повернути майже 350 тисяч гривень, які були отримані без законних підстав.
Київське товариство зобов’язали повернути громаді на Полтавщині майже 350 тисяч надмірно сплачених коштів за газ
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Київське товариство має повернути до бюджету Мачухівської територіальної громади на Полтавщині безпідставно отримані кошти за газ. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Встановлено, що у грудні 2020 року товариство з Києва та гуманітарний відділ виконавчого комітету Мачухівської сільської ради уклали договір про постачання природного газу.

Відповідно до документа вартість за тисячу кубометрів становила 4 тис. 200 грн. Проте із січня по серпень 2021 року товариство ініціювало питання про укладення додаткових угод та збільшення вартості за одиницю товару на  понад 11 тис. 600 грн.

Тобто після укладення додаткових угод ціна за одиницю товару збільшилася на 177%.

З метою захисту інтересів територіальної громади прокуратура звернулася до товариства з позовом про визнання недійсними укладених додаткових угод та стягнення надмірно сплачених коштів.

Київське товариство зобов’язали повернути безпідставно отримані майже 350 тисяч грн.

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