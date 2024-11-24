Росія підготувала план «поділу України на три частини» — подробиці

Міноборони РФ розробило план, який передбачає «поділ України на частини».

Так званий «мирний план» Путіна для України передбачає поділ країни "на три частини" зі збереженням окупації. Цей сценарій викладено у секретному документі російського міністерства оборони. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що Путін має намір представити свою ідею поділу України Дональду Трампу.

Кремль нібито готовий обговорювати припинення вогню. Умова Путіна полягає в тому, що Росія має зберегти за собою «значні території України», а сама Україна «відмовитися від планів вступу до НАТО».

Як випливає із секретного документа, Кремль має намір розділити Україну «на три частини». Весь схід країни (Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області), а також Крим нібито «мають відійти до Росії».

Другу велику частину країни (включаючи регіони Києва, Сум та Одеси) планується перетворити на «проросійське державне утворення».

Владні структури в цій зоні будуть укомплектовані проросійськими кадрами, а на її території «будуть розміщені російські війська для контролю».

Решту на заході України в документі названо «спірними територіями». Що з ними робити, передбачається вирішити під час переговорів між Росією та сусідніми країнами — Угорщиною, Польщею та Румунією.

У секретному документі розглядаються також чотири сценарії розвитку світових подій у найближчі роки.

Перші два описи називаються «Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу» (великі держави ділять між собою сфери впливу) та «Регіоналізація/хаотизація» (міжнародний порядок послаблюється). В обох сценаріях Росія нібито «перемагає Україну», а світова ситуація складається для Москви «прийнятно».

Якщо ж війна буде заморожена або Росія її програє, можливі два інші сценарії: «Домінування США та Заходу» та «Набуття Китаєм статусу провідної держави світу».

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