Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Росія підготувала план «поділу України на три частини» — подробиці

11:32, 24 листопада 2024
Міноборони РФ розробило план, який передбачає «поділ України на частини».
Росія підготувала план «поділу України на три частини» — подробиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Так званий «мирний план» Путіна для України передбачає поділ країни "на три частини" зі збереженням окупації. Цей сценарій викладено у секретному документі російського міністерства оборони. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що Путін має намір представити свою ідею поділу України Дональду Трампу.

Кремль нібито готовий обговорювати припинення вогню. Умова Путіна полягає в тому, що Росія має зберегти за собою «значні території України», а сама Україна «відмовитися від планів вступу до НАТО».

Як випливає із секретного документа, Кремль має намір розділити Україну «на три частини». Весь схід країни (Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області), а також Крим нібито «мають відійти до Росії».

Другу велику частину країни (включаючи регіони Києва, Сум та Одеси) планується перетворити на «проросійське державне утворення».

Владні структури в цій зоні будуть укомплектовані проросійськими кадрами, а на її території «будуть розміщені російські війська для контролю».

Решту на заході України в документі названо «спірними територіями». Що з ними робити, передбачається вирішити під час переговорів між Росією та сусідніми країнами — Угорщиною, Польщею та Румунією.

У секретному документі розглядаються також чотири сценарії розвитку світових подій у найближчі роки.

Перші два описи називаються «Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу» (великі держави ділять між собою сфери впливу) та «Регіоналізація/хаотизація» (міжнародний порядок послаблюється). В обох сценаріях Росія нібито «перемагає Україну», а світова ситуація складається для Москви «прийнятно».

Якщо ж війна буде заморожена або Росія її програє, можливі два інші сценарії: «Домінування США та Заходу» та «Набуття Китаєм статусу провідної держави світу». 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

рф Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Справи на суддів будуть розподілятися за новими правилами – опубліковано положення про автоматизовану систему документообігу суду, документ

У новому положенні про автоматизовану систему документообігу суду визначено правила розподілу справ на суддів, повноваження зборів суддів і порядок визначення слідчого судді.

Директор НДЦСЕ Михайло Можаєв: «Найширша категорія потенційних об’єктів вербування спецслужб рф – підлітки»

«Новинка» цього сезону – вербування учасників ігрових онлайн-платформ» - директор Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Михайло Можаєв розповів, які інструменти використовує ворог.

Верховна Рада схвалила законопроект про реформу МСЕК, який передбачає зміни до закону про мобілізацію щодо правил надання відстрочки

Замість МСЕК інвалідність буде встановлюватися за рішенням експертної команди з оцінювання.

Верховна Рада прийняла закон про поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв’язку з неналежними умовами тримання – що він передбачає

До заходів щодо запобігання триманню засуджених в неналежних умовах будуть відноситися переведення до іншої камери з належними умовами тримання, переведення до іншої установи виконання покарань та інші

Відсутність грошей в бюджеті на виконання судового рішення про соцвиплати буде підставою звільнення керівника держоргану від штрафу – Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада прийняла у цілому закон, яким пропонується штрафувати керівників держорганів за невиконання судових рішень, але при цьому дозволити звільняти їх від штрафу у разі відсутності грошей в бюджеті.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Максим Бужанський
    Максим Бужанський
    член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду