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Россия подготовила план «разделения Украины на три части» — подробности

11:32, 24 ноября 2024
Минобороны РФ разработало план, предусматривающий «разделение Украины на части».
Россия подготовила план «разделения Украины на три части» — подробности
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Так называемый «мирный» план Путина для Украины предусматривает разделение страны «на три части» с сохранением оккупации. Этот сценарий изложен в секретном документе российского министерства обороны. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что Путин собирается представить свою идею раздела Украины Дональду Трампу.

Кремль якобы готов обсуждать прекращение огня. Условие Путина в том, что Россия должна сохранить за собой «значительные территории Украины», а сама Украина «отказаться от планов вступления в НАТО».

Как следует из секретного документа, Кремль намерен разделить Украину «на три части». Весь восток страны (Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области), а также Крым якобы «должны отойти к России».

Вторую крупную часть страны (включая регионы Киева, Сум и Одессы) планируется превратить в «пророссийское государственное образование».

Властные структуры в этой зоне будут укомплектованы пророссийскими кадрами, а на её территории «будут размещены российские войска для контроля». 

Оставшаяся часть на западе Украины в документе названа «спорными территориями». Что с ними делать, предполагается решить в ходе переговоров между Россией и соседними странами — Венгрией, Польшей и Румынией.

В секретном документе рассматриваются также четыре сценария развития мировых событий в ближайшие годы.

Первые два описания называются «Формирование многополярного мира и разделение ведущими акторами сфер влияния» (крупные державы делят между собой сферы влияния) и «Регионализация/хаотизация» (международный порядок ослабляется). В обоих сценариях Россия якобы «побеждает Украину», а мировая ситуация складывается для Москвы «приемлемо».

Если же война будет заморожена или Россия её проиграет, возможны два других сценария: «Доминирование США и Запада» и «Приобретение Китаем статуса ведущего государства мира». 

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рф Украина война

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