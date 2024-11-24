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Администрация Байдена хотела публично призывать принять Украину в НАТО, но отказалась от этой идеи

11:13, 24 ноября 2024
В США рассматривали возможность публичного призыва к приглашению Украины в НАТО, но решили этого не делать, учитывая малую вероятность успеха в краткосрочной перспективе — Bloomberg.
Администрация Байдена хотела публично призывать принять Украину в НАТО, но отказалась от этой идеи
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Администрация президента США Джо Байдена разрабатывала возможность публично призвать к принятию Украины в НАТО. Но по итогу в Белом доме решили отказаться от этого, "учитывая малую вероятность успеха в краткосрочной перспективе". Об этом этом пишет издание Bloomberg.

Как сообщается, Байден стремится укрепить позиции Украины в войне с РФ до того, как его кресло займет Дональд Трамп.

"Недавно принятые Байденом меры включают, в частности, разрешение поражать военные цели в глубине РФ", – пише издание.

Также Белый дом оперативно одобрил поставку Украине противопехотных мин, списал почти 5 млрд долларов долга Украины и ввел санкции против российского Газпромбанка.

Отмечается, что данная стратегия призвана показать Украине, что у нее есть потенциал, и ВСУ смогут дать отпор противнику, если боевые действия продолжатся.

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НАТО Джо Байден

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