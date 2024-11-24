Практика судов
  1. В Украине

Отличаются ли права несовершеннолетних от прав, предоставленных совершеннолетним в трудовых правоотношениях

14:16, 24 ноября 2024
Гоструда объясняет, что несовершеннолетние лица имеют равные трудовые права с совершеннолетними, однако в вопросах охраны труда, рабочего времени, отпусков и других условий труда им предоставляются дополнительные льготы.
Отличаются ли права несовершеннолетних от прав, предоставленных совершеннолетним в трудовых правоотношениях
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба по вопросам труда объясняет, отличаются ли права несовершеннолетних от прав, предоставленных совершеннолетним в трудовых правоотношениях.

Несовершеннолетние, то есть лица, не достигшие восемнадцати лет, в трудовом правоотношении приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и других условий труда пользуются льготами, установленными законодательством Украины.

Для трудоустройства молодежи, которая закончила или прекратила обучение в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, уволилась со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава или альтернативной (невоенной) службы (в течение шести месяцев после окончания или прекращения обучения или службы) и впервые принимается на работу, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц, которым исполнилось 15 лет и которые с согласия одного из родителей или лица, их заменяющего, могут, в виде исключения, приниматься на работу, а также других категорий лиц, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству, предприятиям, учреждениям и организациям устанавливается квота в соответствии с Законом Украины "О занятости населения".

Ранее в Гоструда объяснили, как предоставить отпуск работнику в возрасте до 18 лет в первый год работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент одобрил изменения в оценке трудоспособности граждан специальными экспертами: орган оценки будет покупать услуги экспертов в сфере оценки функционирования

Одобренный законопроект предусматривает, что орган оценки трудоспособности организует осуществление оценки трудоспособности путем закупки услуг экспертов в сфере оценки функционирования и на основании заключения эксперта орган оценки трудоспособности будет принимать решение о наличии или отсутствии устойчивого ограничения трудоспособности и его степени.

Совершение нежелательных звонков на мобильный запретят законодательно – Рада одобрила изменения

На уровне закона предлагается закрепить, что осуществление нежелательных вызовов или направление сообщений абоненту запрещается, и абонент может подать письменный запрос поставщику электронных коммуникационных услуг по отслеживанию вредоносных или нежелательных вызовов.

Все документы, поступившие в суд через «Электронный суд», считаются поданными с использованием собственной электронной подписи – Верховный Суд

Апелляционный суд вернул апелляционную жалобу заявителю, поскольку тот не предоставил суду подписанный оригинал апелляционной жалобы – что решил Верховный Суд.

Дела на судей будут распределяться по новым правилам – опубликовано положение об автоматизированной системе документооборота суда, документ

В новом положении об автоматизированной системе документооборота суда определены правила распределения дел на судей, полномочия собрания судей и порядок определения следственного судьи.

Директор НИЦСЭ Михаил Можаев: «Самая широкая категория потенциальных объектов вербовки спецслужб рф – подростки»

«Новинка» этого сезона – вербовка участников игровых онлайн-платформ» – директор Научно-исследовательского центра судебной экспертизы в сфере информационных технологий и интеллектуальной собственности Михаил Можаев рассказал, какие инструменты использует враг.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Максим Бужанський
    Максим Бужанський
    член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду