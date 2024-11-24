Гоструда объясняет, что несовершеннолетние лица имеют равные трудовые права с совершеннолетними, однако в вопросах охраны труда, рабочего времени, отпусков и других условий труда им предоставляются дополнительные льготы.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, отличаются ли права несовершеннолетних от прав, предоставленных совершеннолетним в трудовых правоотношениях.

Несовершеннолетние, то есть лица, не достигшие восемнадцати лет, в трудовом правоотношении приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и других условий труда пользуются льготами, установленными законодательством Украины.

Для трудоустройства молодежи, которая закончила или прекратила обучение в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, уволилась со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава или альтернативной (невоенной) службы (в течение шести месяцев после окончания или прекращения обучения или службы) и впервые принимается на работу, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц, которым исполнилось 15 лет и которые с согласия одного из родителей или лица, их заменяющего, могут, в виде исключения, приниматься на работу, а также других категорий лиц, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству, предприятиям, учреждениям и организациям устанавливается квота в соответствии с Законом Украины "О занятости населения".

Ранее в Гоструда объяснили, как предоставить отпуск работнику в возрасте до 18 лет в первый год работы.

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