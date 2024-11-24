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Чи відрізняються права неповнолітніх від прав, наданих повнолітнім у трудових правовідносинах

14:16, 24 листопада 2024
Держпраці пояснює, що неповнолітні особи мають рівні трудові права з повнолітніми, проте в питаннях охорони праці, робочого часу, відпусток та окремих інших умов праці їм надаються додаткові пільги.
Чи відрізняються права неповнолітніх від прав, наданих повнолітнім у трудових правовідносинах
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Державна служба з питань праці пояснює, чи відрізняються права неповнолітніх від прав, наданих повнолітнім у трудових правовідносинах.

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Для працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і вперше приймається на роботу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу, а також інших категорій осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, підприємствам, установам та організаціям встановлюється квота відповідно до Закону України «Про зайнятість населення».

Раніше у Держпраці пояснили, як надати відпустку працівнику віком до 18 років у першій рік роботи.

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