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Хто з українців може вийти на пенсію у 50 років

12:27, 24 листопада 2024
Багатодітні матері мають право на призначення дострокової пенсії за віком.
Хто з українців може вийти на пенсію у 50 років
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Багатодітні матері мають право на достроковий вихід на пенсію у віці 50 років за умови наявності не менш ніж 15 років страхового стажу. Про це нагадали в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

Зазначається, що жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей здійснювалося батьком, батьку призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років.

Час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку, за періоди до 01.01.2004 включається до стажу роботи на підставі свідоцтва про народження дитини.

Починаючи з 01.01.2004 час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховується до страхового стажу матері за умови, якщо особа доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та за умови отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

З 01.01.2005 цей період зараховується до страхового стажу за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Для призначення дострокової пенсії за віком необхідно надати наступні документи:

  • заяву;
  • паспорт;
  • свідоцтво про шлюб заявника(у разі зміни прізвища);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків(РНОКПП);
  • трудову книжку та інші документи, що підтверджують набутий страховий стаж;
  • свідоцтва про народження дітей;
  • паспорти дітей(за наявності).

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пенсія

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