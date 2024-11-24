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Країни ЄС не можуть вибирати, чи будуть вони виконувати ордер на арешт Нетаньягу — Жозеп Боррель

10:16, 24 листопада 2024
Держави, які підписали Римську конвенцію, зобов'язані виконати рішення суду, - голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Країни ЄС не можуть вибирати, чи будуть вони виконувати ордер на арешт Нетаньягу — Жозеп Боррель
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Уряди держав-членів ЄС не мають права вирішувати, чи виконувати ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом. Це стосується прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррельповідомляє Reuters.

"Держави, які підписали Римську конвенцію, зобов'язані виконати рішення суду. Це не є необов'язковим", - сказав він.

За його словами, ті самі зобов'язання були обов'язковими для країн, які прагнуть приєднатися до ЄС.

"Було б дуже смішно, що новачки мають зобов’язання, які нинішні члени не виконують", - констатував Боррель.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньяху та Галланта. Їх звинуватили у нібито злочинах у секторі Газа.

Нідерланди пообіцяли заарештувати прем’єра Ізраїлю Нетаньяху за ордером МКС, якщо він приїде до країни.

Президент США Джо Байден назвав «обурливим» ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньяху та Галанта.

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ЄС Міжнародний кримінальний суд Ізраїль Нетаньягу

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