Нідерланди пообіцяли заарештувати прем’єра Ізраїлю Нетаньяху за ордером МКС, якщо він приїде до країни

Очільник МЗС заявив, що Нідерланди на 100% виконують Римський статут.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Йоава Галланта.

Нідерланди пообіцяли дотримуватися ордеру МКС і заарештувати ізраїльського прем’єра, якщо той прийде до країни. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп, передає NOS.

За його словами, Нідерланди на 100% виконують Римський статут, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Очільник МЗС запевнив: якщо Нетаньягу прибуде до Нідерландів, то буде заарештований. Крім того, країна також припинять «несуттєві» контакти з ізраїльським прем’єром.

Видання вказує, що наразі невідомо, як рішення МКС про ордер на арешт Нетаньягу вплине на заплановану поїздку міністра закордонних справ Нідерландів на Близький Схід.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.