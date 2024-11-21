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Конкурс до Вищого антикорупційного суду — ВККС затвердила результати тестувань загальних знань

16:55, 21 листопада 2024
У ВККС також назвали кандидатів, яких було допущено до другого етапу кваліфікаційного іспиту.
Конкурс до Вищого антикорупційного суду — ВККС затвердила результати тестувань загальних знань
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20 листопада Вищою кваліфікаційною комісією суддів України ухвалено рішення про затвердження кодованих та декодованих результатів тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді та Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Із результатами тестувань можна ознайомитися за посиланнями:

зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції

зі спеціалізації Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

Також Вищою кваліфікаційною комісією суддів України допущено до другого етапу кваліфікаційного іспиту – тестування когнітивних здібностей –  кандидатів, які успішно склали тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду.

Зі списками таких кандидатів можна ознайомитися за посиланнями:

зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції

зі спеціалізації Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, кандидати на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 15 листопада склали тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Апеляційної палати ВАКС в межах конкурсу на 10 вакантних посад суддів АП ВАКС.

Додамо, 14 листопада тестування також складали кандидати на посади суддів ВАКС як першої інстанції.

Ще ми писали, що для кандидатів до апеляційних судів та ВАКС приберуть складний тест на IQ і тест на історію української державності.

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ВККС ВАКС

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