Як пересуватися містом під час ожеледиці – у КМДА дали поради водіям і пішоходам

Гідрометцентр попередив про ожеледицю на дорогах Києва.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У Києві у посиленому режимі триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів та розчищення проїжджої частини. Патрульні слідкують за роботою снігоприбиральної техніки, станом автодоріг. Український гідрометцентр попередив про ожеледицю на дорогах Києва 21 листопада вдень з утриманням до кінця доби. Також вночі 22 листопада в Києві очікується ожеледиця на дорогах та пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Як писала «Судово-юридична газета», на вулицях столиці 21 листопада працювали комунальні служби – 180 одиниць спецтехніки КК «Київавтодор» виконували обробку дорожнього покриття. Понад 3 тисячі працівників керуючих компаній та інших обслуговуючих організацій працювали на прибудинкових територіях. Також до прибирання задіяний був 691 працівник «зеленбудів». На зелених зонах столиці вже використали 3,2 т протиожеледних засобів. Очищення від снігу триває.

Для уникнення травматизму киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і дотримуватися порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, що за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

під час погіршення погодних умов з інтенсивними опадами та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть, не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.

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