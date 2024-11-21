Як пересуватися містом під час ожеледиці – у КМДА дали поради водіям і пішоходам

У Києві у посиленому режимі триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів та розчищення проїжджої частини. Патрульні слідкують за роботою снігоприбиральної техніки, станом автодоріг. Український гідрометцентр попередив про ожеледицю на дорогах Києва 21 листопада вдень з утриманням до кінця доби. Також вночі 22 листопада в Києві очікується ожеледиця на дорогах та пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Як писала «Судово-юридична газета», на вулицях столиці 21 листопада працювали комунальні служби – 180 одиниць спецтехніки КК «Київавтодор» виконували обробку дорожнього покриття. Понад 3 тисячі працівників керуючих компаній та інших обслуговуючих організацій працювали на прибудинкових територіях. Також до прибирання задіяний був 691 працівник «зеленбудів». На зелених зонах столиці вже використали 3,2 т протиожеледних засобів. Очищення від снігу триває.
Для уникнення травматизму киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і дотримуватися порад під час ожеледиці.
Поради водіям:
Поради пішоходам:
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