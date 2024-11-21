Как передвигаться по городу во время гололеда – в КГГА дали советы водителям и пешеходам

В Киеве в усиленном режиме идет обработка дорог, мостов, спусков и подъемов и расчистка проезжей части. Патрульные следят за работой снегоуборочной техники, состоянием автодорог. Украинский гидрометцентр предупредил об гололедице на дорогах Киева 21 ноября днем с удержанием до конца суток. Также ночью 22 ноября в Киеве ожидается гололедица на дорогах и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Как писала «Судебно-юридическая газета», на улицах столицы 21 ноября работали коммунальные службы – 180 единиц спецтехники КК «Киевавтодор» производили обработку дорожного покрытия. Более 3 тысяч работников управляющих компаний и других обслуживающих организаций работали на придомовых территориях. Также к уборке был задействован 691 работник «зеленстроев». На зеленых зонах столицы уже использовали 3,2 т противогололедных средств. Очистка от снега продолжается.
Во избежание травматизма киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и соблюдать советы во время гололеда.
Советы водителям:
Советы пешеходам:
Также в КГГА отметили, что не только муниципальные службы, но и предприятия всех форм собственности несут ответственность за своевременную и качественную уборку локаций.
Соблюдение правил благоустройства в Киеве контролируют инспекторы благоустройства. В случае невыполнения – штраф, который может достигать для физических лиц – 340-1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей – 850-1700 грн.
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