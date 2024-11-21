Как передвигаться по городу во время гололеда – в КГГА дали советы водителям и пешеходам

Гидрометцентр предупредил об гололедице на дорогах Киева.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве в усиленном режиме идет обработка дорог, мостов, спусков и подъемов и расчистка проезжей части. Патрульные следят за работой снегоуборочной техники, состоянием автодорог. Украинский гидрометцентр предупредил об гололедице на дорогах Киева 21 ноября днем ​​с удержанием до конца суток. Также ночью 22 ноября в Киеве ожидается гололедица на дорогах и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Как писала «Судебно-юридическая газета», на улицах столицы 21 ноября работали коммунальные службы – 180 единиц спецтехники КК «Киевавтодор» производили обработку дорожного покрытия. Более 3 тысяч работников управляющих компаний и других обслуживающих организаций работали на придомовых территориях. Также к уборке был задействован 691 работник «зеленстроев». На зеленых зонах столицы уже использовали 3,2 т противогололедных средств. Очистка от снега продолжается.

Во избежание травматизма киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и соблюдать советы во время гололеда.

Советы водителям:

следует соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

При ухудшении погодных условий с интенсивными осадками и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите, не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше держать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Также в КГГА отметили, что не только муниципальные службы, но и предприятия всех форм собственности несут ответственность за своевременную и качественную уборку локаций.

Соблюдение правил благоустройства в Киеве контролируют инспекторы благоустройства. В случае невыполнения – штраф, который может достигать для физических лиц – 340-1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей – 850-1700 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.