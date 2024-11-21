В бюджете заложено 190 миллионов на сохранение репродуктивных клеток военных, — Виктор Ляшко

В государственном бюджете заложено 190 млн гривен на сохранение репродуктивных клеток военнослужащих. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.
«Кроме появилась новая программа, 190 млн гривен, чтобы с 1 января мы выполнили норму закона и прописали механизм оплаты за средства бюджета хранения репродуктивных клеток тех, кто идет в ВСУ. С 1 января появляется такая возможность, порядок прописывается, после бюджета будет обсужден, но в бюджете эта сумма предусмотрена», - сказал Ляшко на презентации пилотного проекта для ветеранов поддержки на первичном звене медпомощи.
Администрировать программу будет Министерство здравоохранения совместно с НСЗУ.
Как известно, весной 2024 года Президент подписал закон, обеспечивающий право погибших военных на посмертное отцовство.
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