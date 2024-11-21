У бюджеті закладено 190 мільйонів на збереження репродуктивних клітин військових, — Віктор Ляшко

З 1 січня в Україні зʼявиться така можливість.

У державному бюджеті закладено 190 млн гривень на збереження репродуктивних клітин військовослужбовців. Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

«Окремо зʼявилася нова програма, 190 млн гривень, щоб з 1 січня ми виконали норму закону і прописали механізм оплати за кошти бюджету зберігання репродуктивних клітин тих, хто йде в ЗСУ. З 1 січня зʼявляється така можливість, порядок прописується, після бюджету буде обговорений, але в бюджеті ця сума передбачена», - сказав Ляшко на презентації пілотного проєкту для ветеранів з підтримки на первинній ланці меддопомоги.

Адмініструвати програму буде Міністерство охорони здоровʼя спільно з НСЗУ.

Як відомо, навесні 2024 року Президент підписав закон, який забезпечує право загиблих військових на посмертне батьківство.

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