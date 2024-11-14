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Для кандидатів до апеляційних судів та ВАКС приберуть складний тест на IQ і тест на історію української державності

14:32, 14 листопада 2024
Комітет схвалив законопроект, який прибирає у триваючих конкурсах до апеляційних судів і ВАКС тестування з історії української державності, а також спрощує вимоги до IQ кандидатів.
Для кандидатів до апеляційних судів та ВАКС приберуть складний тест на IQ і тест на історію української державності
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Для претендентів до апеляційних судів та Вищого антикорупційного суду скасують складний тест на IQ. Відповідний законопроект 11425-д 14 листопада рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому Комітет Верховної Ради України з питань правової політики.

Так, прибирається вимога про 75% прохідного балу для когнітивного тестування — ВККС визначатиме його самостійно. Це так званий тест на IQ, з яким нещодавно виникли значні технічні проблеми. Раніше ми публікували приклади IQ-тестів для ВАКС тут.

Втім, як писала «Судово-юридична газета», навіть без технічних проблем IQ-тест успішно склала б лише невелика група кандидатів в апеляції, і отримані під час тестування на когнітивні здібності результати у ВККС назвали «катастрофічними».

Крім того, ми писали, що з 124 кандидатів, допущених до складення тестування у складі двох груп, успішно склали тест лише 22 кандидата (17,7% від загальної кількості).

Також законопроектом передбачено, що під час триваючого конкурсу в апеляційні суди когнітивне тестування проходитиме за новими правилами, а кандидати майбутнього добору до місцевих судів зможуть обирати спеціалізацію для іспиту.

Крім того, що не менш важливо, до другого читання у законопроекті передбачили, що у триваючих конкурсах до апеляційних судів і ВАКС тестування з історії української державності не проводитиметься. Це означає, що ВККС у разі прийняття цього закону може не поспішати з певними процедурами.

Зазначимо, що Верховна Рада 29 жовтня у першому читанні прийняла законопроект 11425-д, який, зокрема, передбачає скасування обов’язкової вимоги для кандидатів на посади суддів набирати за етап тестування на когнітивні здібності  не менше ніж 75%  від максимально можливого бала. Право встановлювати прохідний бал за вказане тестування запропоновано надати ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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суддя ВАКС апеляційні суди

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Для кандидатів до апеляційних судів та ВАКС приберуть складний тест на IQ і тест на історію української державності

Комітет схвалив законопроект, який прибирає у триваючих конкурсах до апеляційних судів і ВАКС тестування з історії української державності, а також спрощує вимоги до IQ кандидатів.

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