Оприлюднено зразки когнітивних тестів для конкурсу на посади суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС

Затверджені також програма та таксономічна характеристика тестування когнітивних здібностей.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 вересня оприлюднила зразки завдань у рамках тестування на когнітивні здібності під час конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС.

Зазначимо, що схожі завдання для тестування когнітивних здібностей будуть використовуватися і під час конкурсу на посади суддів апеляційних судів.

Нагадаємо, що когнітивне тестування передбачає два блоки завдань - для перевірки вербального мислення (50% відсотків завдань) та для перевірки абстрактного мислення (50% відсотків завдань).

Зі зразками тестових завдань можна ознайомитися нижче:

Вербальний блок

Абстрактно-логічний блок

Програма іспиту та таксономічна характеристика анонімного письмового тестування когнітивних здібностей

Автор: В’ячеслав Хрипун

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