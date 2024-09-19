Обнародованы образцы когнитивных тестов для конкурса на должности судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС

Высшая квалификационная комиссия судей 19 сентября обнародовала образцы заданий в рамках тестирования на когнитивные способности во время конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС.
Отметим, что схожие задания для тестирования когнитивных способностей будут использоваться и во время конкурса на должности судей апелляционных судов.
Напомним, что когнитивное тестирование предусматривает два блока задач – для проверки вербального мышления (50% заданий) и для проверки абстрактного мышления (50% заданий).
С образцами тестовых заданий можно ознакомиться ниже:
Вербальный блок
Абстрактно-логичный блок
Программа экзамена и таксономическая характеристика анонимного письменного тестирования когнитивных способностей
Автор: Вячеслав Хрипун
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.