Обнародованы образцы когнитивных тестов для конкурса на должности судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС

Утверждены также программа и таксономическая характеристика тестирования когнитивных способностей.

Высшая квалификационная комиссия судей 19 сентября обнародовала образцы заданий в рамках тестирования на когнитивные способности во время конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС.

Отметим, что схожие задания для тестирования когнитивных способностей будут использоваться и во время конкурса на должности судей апелляционных судов.

Напомним, что когнитивное тестирование предусматривает два блока задач – для проверки вербального мышления (50% заданий) и для проверки абстрактного мышления (50% заданий).

С образцами тестовых заданий можно ознакомиться ниже:

Вербальный блок

Абстрактно-логичный блок

Программа экзамена и таксономическая характеристика анонимного письменного тестирования когнитивных способностей

Автор: Вячеслав Хрипун

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